В Южной Корее призвали отменить санкции против КНДР

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В парламенте Южной Кореи предложили принять резолюцию с требованием отмены международных санкций в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, с этим предложениям выступила лидер партии справедливости Ли Чжон Ми.

Как отмечается, Ли Чжон Ми также заявила, что это решение позволит ускорить процесс денуклеаризации КНДР.

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При этом она подчеркнула, что речь идет о постепенном снятии санкций с Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Россия запросила закрытое обсуждение санкций по КНДР в Совбезе ООН.