СМИ назвали возможный источник данных Австрии о «русских шпионах»
Высокопоставленный офицер австрийских вооруженных сил сообщил о том, что данные об отставном полковнике, который якобы вел разведдеятельность в пользу России Австрия могла получить от британских спецслужб, передает Kleine Zeitung.
Источник отметил, что власти Великобритании могли целенаправленно предоставить эту информацию властям Австрии из-за «слишком мягкого курса» общения с Кремлем по мнению британских властей.
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Издание также обратило внимание на то, что Австрия стала одной из немногих стран, решивших не высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.
Ранее сообщалось, что прокуратура Вены раскрыла детали нового дела о международном шпионаже.