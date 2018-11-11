Порошенко обсуждает выборы в Донбассе с Меркель и Макроном в Париже

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Официальный представитель президента Украины Святослав Цеголко заявил о том, что в Париже проходят переговоры украинского лидера Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Лидеры Украины, Германии и Франции начали трехсторонние переговоры в Париже», — сообщил Цеголко.

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По его словам, темой переговоров сторон стали выборы в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Порошенко ответил обвинениями на вопрос о рукопожатии с Трампом.

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