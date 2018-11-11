В Раде подготовили план декоммунизации Крыма

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович потребовал «быстро и решительно» декоммунизировать Крым и Донбасс, передает РИА «Новости».

«Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ», — сказал Вятрович.

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Он также рассказал, что в Верховной раде уже разработал план переименования объектов в Крыму, который вступит в силу при переходе полуострова под контроль Украины. Вятрович заявил, что в него входят около семидесяти названий.

Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на сравнение полуострова с жемчужиной.