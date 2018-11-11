Помощник Обамы раскритиковал Трампа за отказ посетить военное кладбище

Бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности Бен Родс прокомментировал отказ американского лидера Дональда Трампа посетить американское мемориальное кладбище во Франции. Об этом сообщает The Washington Post.

«Трамп готов использовать солдат для предвыборных политических трюков, но остался сидеть в своем отеле», — заявил Родс.

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По его словам, Трамп должен был почтить память тех, кто «сражался за США».

Родс, который занимал свою должность при президенте США Бараке Обаме, также добавил, что дождь «может быть всегда».

Ранее сообщалось, что внук Черчилля раскритиковал Трампа за отмену поездки на американское кладбище