Во Флориде результаты промежуточных выборов пересчитает машина

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Власти Флориды приняли решение о машинном пересчете голосов прошедших в штате выборов в сенат. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новые результаты выборов станут известны не позднее 15 ноября.

Согласно имеющимся результатам, победителем выборов является республиканец Рик Скотт, однако демократ Билл Нельсон отстал от него на 12,5 тыс. голосов, что составляет около 0,15% от числа всех проголосовавших.

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Сенатские выборы во Флориде стали широко обсуждать после заявления Скотта о том, что демократы могли организовать вбросы в округах Броуард и Палм Бич.

Впоследствии американский президент Дональд Трамп пошутил, что в медленном подсчете голосов можно обвинить Россию.