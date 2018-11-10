В сенате США не собираются защищать спецпрокурора по «российскому делу» от отставки

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Американский сенатор Митч МакКоннелл заявил, что в сенате не собираются каким-либо образом защищать спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, сообщает MediaAte.

По его словам, сенаторы не считают, что это необходимо.

Ранее в Кремле назвали «головной болью США» расследование Мюллера.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, повлияет ли отставка американского генерального прокурора Джеффа Сешнса на работу команды Мюллера.