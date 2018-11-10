В сенате США не собираются защищать спецпрокурора по «российскому делу» от отставки
Американский сенатор Митч МакКоннелл заявил, что в сенате не собираются каким-либо образом защищать спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, сообщает MediaAte.
По его словам, сенаторы не считают, что это необходимо.
Ранее в Кремле назвали «головной болью США» расследование Мюллера.
Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, повлияет ли отставка американского генерального прокурора Джеффа Сешнса на работу команды Мюллера.