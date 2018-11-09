Британский министр ушел в отставку из-за Brexit

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Министр транспорта Великобритании Джо Джонсон подал в отставку. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, он решил уйти в отставку из-за ситуации вокруг выхода Британии из состава Евросоюза.

Он также добавил, что жители Британии должны получить возможность «сказать последнее слово» по Brexit.

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Джонсон подчеркнул, что его брат Борис, который является экс-главой британского МИД, также недоволен ситуацией вокруг Brexit.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оценила шансы проведения нового референдума по Brexit.