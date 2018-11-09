Times: Меркель обвинили в руководстве принципами Трампа

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель обвинили в проведении политики «Германия прежде всего» по образу политики американского президента Дональда Трампа из-за оказываемой поддержки совместному с Россией проекту газопровода «Северный поток — 2», пишет The Times.

В результате открытия газопровода стоимостью €9,5 млрд Берлин будет вдвое больше зависеть от Кремля и поставок российского газа, говорится в материале. Газета отмечает, что против проекта «Северный поток — 2» выступает большинство соседей и союзников Германии, включая Великобританию, США и страны Прибалтики.

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Более 90 депутатов Европарламента и немецких парламентариев призвали канцлера Германии отказаться от проекта. По их мнению, будущий газопровод даст России стратегические рычаги воздействия на Европейский союз.

В открытом письме политики заявили, что на фоне серьезного раскола между членами ЕС, Европа как никогда нуждается в сплоченности, и призвали Меркель руководствоваться солидарностью, напомнив про «горький опыт» Великобритании и «российского вмешательства».

Соседние страны также предупредили Германию об экологическом ущербе для Прибалтики, который может быть нанесен из-за строительства газопровода.

Строительство «Северного потока — 2» одобрено предшественником Меркель Герхардом Шредером в 2005 году. На этой неделе министр экономики ФРГ и ближайший союзник канцлера Питер Альтмайер подтвердил приверженность Германии этому проекту, напоминает Times.