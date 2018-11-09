СК назвал среднюю сумму взятки в России

В первом полугодии 2018 года средняя сумма получения взятки (ст. 290 УК России) составила 451 тысячу рублей, из них средняя сумма получения взятки в особо крупном размере — в пределах 7 млн рублей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Следственного комитета России.

Средняя сумма дачи взятки (ст. 291 УК России) составила 434 тысячи рублей, в особо крупном размере — в пределах 11 млн рублей. Средняя сумма мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК России) — 2 715 рублей.

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«В первом полугодии 2018 года из 4215 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, связанных со взяточничеством — 1536 лиц являются должностными, в том числе занимающими должности в правоохранительных органах», — говорится в ответе официального представителя СК Светланы Петренко.

В 2018 году СК расследовал 1440 преступлений получения взяток и 1174 преступления дачи взяток.

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