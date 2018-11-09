NYT: США и Китай могут вступить в опасную конфронтацию в Южно-Китайском море

Вероятность столкновения США и КНР в Южно-Китайском море повышается, однако несмотря на риски, ни одна из сторон, похоже, не готова отступить, пишет The New York Times.

30 сентября в Южно-Китайском море сблизились китайский военный корабль «Луян» и американский эсминец «Декатур». Тогда корабль КНР предупредил экипаж эсминца, что тот находится на «опасном курсе». Затем он проплыл опасно близко, а в течение нескольких напряженных минут, столкновение военных кораблей казалось неизбежным, пишет газета.

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Избежать в экваториальных водах катастрофы, которая могла ввергнуть две ядерные державы в международный кризис, позволил лишь резкий разворот на правый борт «Декатура», рассказал высокопоставленный американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Сближение кораблей КНР и США, которые находились в пределах около 40 метров друг от друга, стал одним из последних вызовов на фоне того, как Соединенные Штаты оспаривают военное наращивание сил Китая в Южно-Китайском море. Это также подало сигнал о том, что американские командиры опасаются новой тревожной фазы противостояния в спорных водах, которое разворачивается даже без какого-либо соглашения в стиле холодной войны, регулирующего основные правила поведения в целях предотвращения эскалации конфликта, отмечает NYT.

По словам начальника военно-морских операций адмирала Джона Ричардсона, корабли США и КНР «все чаще и чаще» будут пересекаться в этих водах. Аналитики считают, что отсутствие соглашения о действиях США и КНР в Южно-Китайском море повышает риск смертельных инцидентов, пишет газета. По официальным данным США, в прошлом году в Тихоокеанском регионе произошло 18 опасных инцидентов в воздухе и на море между китайскими и американскими судами и самолетами.