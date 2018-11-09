Губернатор Флориды заявил о вбросе голосов на выборах в сенат США

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Губернатор Флориды Рик Скотт заявил, что демократы могли организовать вбросы на выборах в округах Броуард и Палм Бич, передает CNN

По запросу Скотта было подано два иска по результатам выборов к избирательным комиссиям обоих округов. Он подчеркнул, что руководители комиссий, Бренда Снайпс и Сьюзан Бутчер, не могут разобраться в том, сколько бюллетеней для голосования находится у них на руках.

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«Сегодня вечером я попрошу департамент правопорядка Флориды заняться расследованием этой ситуации, и я готов рассмотреть все законные варианты, которые нам доступны», — сказал Скотт.

В ходе своего выступления сам Скотт не предоставил доказательств своих слов о вбросах.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп не оправдал ожидания основной части своего электората.