В США проходят митинги в защиту спецпрокурора по «российскому делу»

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В нескольких городах Соединенных Штатов проходят митинги, их участники выступают в защиту специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Об этом сообщает портал Mediaite.

По данным портала, митинги проходят в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Вашингтоне и других городах Соединенных Штатов. Отмечается, что митингующие скандируют »[президент США Дональд] Трамп не выше закона».

Волну протестов вызвало решение Трампа уволить генерального прокурора Джеффа Сешенса. Считается, что временно исполняющий его обязанности Мэтью Уитакер может вмешаться в ходе расследования «российского дела». В частности, американский сенатор-демократ Чак Шумер уже потребовал самоотвода Уитакера.