CNN: команда Мюллера начала составлять итоговый отчет по «российскому делу»

В США команда спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего «российское дело», начала составлять итоговый отчет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается, туда войдут данные и заявления, которые были получены во время добровольных бесед, а также анализ обвинений.

Реклама

Уточняется, что после составления отчета Мюллер решит, делать ли его общедоступным.

Ранее сообщалось, что увольнение генерального прокурора США Джеффа Сешнса и назначение главы аппарата Сешнса в министерстве юстиции Мэттью Уитакера исполняющим обязанности вызывает новые вопросы о том, как эти перестановки скажутся на работе специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет «российское дело».