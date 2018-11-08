WP: Трамп стал «катализатором» националистических настроений среди республиканцев
Американский президент Дональд Трамп стал катализатором драматической перестройки Республиканской партии США, которая со временем превратилась во фракцию «белой националистической злобы», по словам некоторых американских журналистов, пишет в The Washington Post Ишаан Тхарур.
Накануне промежуточных выборов в конгресс США Трамп нападал на «караван мигрантов» из Центральной Америки, он демонстративно развернул войско на мексиканской границе, а также хотел атаковать демократов и мигрантов с телевизионной рекламой, настолько откровенно расистской, что даже Fox News не включил ее в эфир, пишет автор.
После итогов выборов Трамп не раскаялся за «токсичный эффект» своей риторики, которая, по мнению критиков, спровоцировала всплеск недавних террористических атак в США, говорится в материале.
Автор приводит пример с республиканцем Стивом Кингом, который накануне дня голосования столкнулся с осуждением его «открыто белой политики превосходства». Как отмечает WP, Кинг имеет долгую историю демонизации меньшинств, он негодовал по поводу упадка белой «цивилизации» и заигрывал с экстремистами, которые массируют расистские теории заговора о «замене» белых европейцев «небелыми» мигрантами. Кинга также раскритиковали за встречу с членами крайне правой «Австрийской партии свободы» (АПС). Есть много республиканцев, у которых убеждения Кинга вызвали бы гнев, однако их количество идет на убыль, констатирует автор.
Для Трампа, как и для ультраправых в Европе, игра состоит в поляризации общества: мобилизованное меньшинство лучше апатичного большинства, отмечает автор.
Но в отличие от Европы, где парламентская политика обычно удерживает крайне правых вдали от правительства, в силу особенностей американской политической системы крайне правая Республиканская партия все еще может обладать огромным количеством власти. И во время президентского срока Трампа существуют оправданные опасения, что он и его союзники станут еще более праворадикальными в 2020 году, когда в США состоятся следующие президентские выборы, пишет газета.