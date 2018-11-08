NYT рассказала, как в США могут «свернуть» дело Мюллера после увольнения генпрокурора

Увольнение генерального прокурора США Джеффа Сешнса и назначение главы аппарата Сешнса в министерстве юстиции Мэттью Уитакера исполняющим обязанности вызывает новые вопросы о том, как эти перестановки скажутся на работе специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет «российское дело», пишет The New York Times.

В частности, это означает, что за Уитакером остается надзор за расследованием дела о «российском вмешательстве», которое курирует заместитель генпрокурора Род Розенштайн. NYT напоминает, что ранее в августе 2017 году Уитакер в одной из колонок призвал Розенштайна «обуздать» Мюллера в его расследовании, заявив, что дело зашло слишком далеко. Тогда Уитакер, еще не попав в администрацию президента США Дональда Трампа, акцентировал внимание на том, что спецпрокурор достиг многого в расследовании финансовых вопросов, связанных с семейным бюджетом Трампа и его бизнесом, но не связаных с обвинениями в связях с российскими властями, говорится в материале.

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Кроме того, газета пишет, каким образом исполняющий обязанности генпрокурора может «свернуть» дело Мюллера. Например, Уитакер может ограничить ресурсы спецпрокурора, потребовать сокращений персонала, или вовсе приказать закрыть конкретное дело, говорится в материале.

В материале отмечается, что и.о. генпрокурора также может отозвать Мюллера от проведения следственных действий, таких как вызов Трампа в суд или вынесение новых обвинительных заключений. Тем не менее, в отношении Мюллера действует особый регламент минюста, который был введен для «российского дела» по директиве Розенштайна. В регламенте говорится, что несмотря на то, что Мюллер действует независимо на постоянной основе, генеральный прокурор может потребовать от него объяснения «любого следственного или прокурорского шага» и может отменить любые его действия, которые он сочтет «неуместными или необоснованными в соответствии с установленной практикой».

Ранее в Кремле назвали «головной болью США» расследование Мюллера. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, повлияет ли отставка американского генерального прокурора Джеффа Сешнса на работу команды Мюллера.