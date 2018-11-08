В Кремле назвали «головной болью США» расследование Мюллера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хотя «российское дело» спецпрокурора Роберта Мюллера вряд ли выдерживает критику, расследование остается «головной болью» США, а не России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так чиновник ответил на вопрос о том, повлияет ли отставка генпрокурора Джеффа Сешнса на работу комиссии Мюллера.

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«До сих пор то, что могла спродуцировать эта комиссия Мюллера, вряд ли выдерживает серьезной критической оценки, иных каких-то заключений этой комиссии мы не слышали. Поэтому мы не имеем никакого отношения к этому и не хотели бы иметь», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на отставку генпрокурора США Джеффа Сешнса.