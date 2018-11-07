Взявший самоотвод по «российскому делу» генпрокурор США ушел в отставку

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил об уходе в отставку, передает Reuters.

Сообщается, что в Сешнс направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором сказал, что покидает пост по его просьбе.

Трамп поблагодарил Сешнса за службу и пообещал в ближайшее время представить кандидата на пост генпрокурора.

Ранее сообщалось, что в США разворачивается кампания против ведущего «российское дело» спецпрокурора Роберта Мюллера на фоне слухов о возможном уходе Сешнса.