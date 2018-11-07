Порошенко передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Решение о передаче строения принято на фоне предоставления автокефалии украинской церкви. Отмечается, что само строение останется в государственной собственности, а Константинопольский патриархат сможет проводить там богослужения, обряды и церемонии.Кроме того, решение приведет к исключению Андреевской церкви из перечня недвижимых объектов культурного наследия заповедника «София Киевская».

Ранее Верховная рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.