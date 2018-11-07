В Белом доме оценили предварительные результаты выборов

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа позитивно оценивает предварительные итоги промежуточных выборов в Соединенных Штатов. Слова пресс-секретаря передает телеканал CNN.

По ее словам, команда Трампа «хорошо» оценивает те результаты, которые известны в данный момент.

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«Еще остается большая часть вечера. Может, раннего утра», — добавила Сандерс, говоря о появлении окончательных результатов выборов.

На момент написания новости республиканцы лидируют на выборах в сенат (49 мест против 38 у демократов) и проигрывают в палате представителей с минимальным перевесом (126 мест против 125).

Ранее телеканал Fox News прогнозировал, что демократы получат большинство в палате представителей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.