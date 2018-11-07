Демократы «отобрали» у республиканцев место в сенате от Виргинии

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Кандидат от демократической партии Дженнифер Уэкстон станет членом палаты представителей конгресса США вместо представителя республиканской партии Барбары Комсток, которая занимала его ранее. Результаты выборов передает Reuters.

Отмечается, что Уэкстон победила с результатом в 58,8% голосов.

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На телеканале CNN добавили, что эта победа является «обязательной» для демократов, если они рассчитывают вернуть большинство в конгрессе.

Ранее сообщалось, что республиканец Рик Скотт лидирует на выборах в сенат от Флориды.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.