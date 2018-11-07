В США собирают пожертвования на пиццу для стоящих в очередях на выборах

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В США для избирателей, долгое время стоящих в очередях на избирательных участках, открыли сбор пожертвований на пиццу. Об этом пишет газета The Independent.

6 ноября в Соединенных Штатах проходят промежуточные выборы в конгресс. Избиратели по всей стране жалуются на долгое время ожидания на участках. Так, на одном из избирательных участков в Бруклине жителям пришлось ждать четыре часа, чтобы отдать свой голос.

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По данным издания, сбор пожертвований на пиццу был организован, чтобы скрасить ожидание избирателей в очередях.

На момент написания новости для стоящих в очередях было отправлено около 6,400 пицц. На платформе можно сделать пожертвование, сообщить об очереди, а также отслеживать доставку заказов в режиме онлайн.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.