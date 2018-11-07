Российский сенатор оценил реакцию избирателей в США на антироссийский санкции

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов предположил, что абсурдность антироссийской санкционной политики вскоре станет настолько очевидной для американских избирателей, что от нее откажутся по сугубо внутриполитическим причинам, передает РИА «Новости».

Морозов сравнил современную ситуацию с санкциями с басней Ивана Крылова «Волк и ягненок», заявив, что писатель «знал, что нас будут обвинять во всех смертных грехах».

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«Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать!» Другими словами, в Америке выборы. Поэтому мы вполне годимся на роль страны, которая мешает США чувствовать себя безраздельным хозяином мира и «влияет» на их выборы», — сказал Морозов.

Сенатор не исключил возможности введения новых санкций против России, однако, по его мнению, более вероятен сценарий, при котором данный прием перестанет воздействовать на американских избирателей.

«Абсурдность санкционной политики станет настолько очевидной, что от нее откажутся по сугубо внутриполитическим причинам», — добавил Морозов.

Ранее сообщалось, что жителей США предупредили о дезинформации на выборах в конгресс.