Туск допустил выход Польши из ЕС

Глава Европейского совета Дональд Туск не исключил выхода Польши из Евросоюза. Об этом сообщает Express.

По его словам, к выходу Польши из ЕС может привести вмешательство правящей партии «Право и справедливость» в деятельность судебных органов страны.

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Он также добавил, что данная партия может инициировать процессы, которые приведут к выходу страны из состава Евросоюза.

Туск подчеркнул, что ситуация вокруг Польши является «очень серьезной».

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