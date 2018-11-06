NBC: республиканцы опасаются потери мест из-за жесткой риторики Трампа

Некоторые члены Республиканской партии обеспокоены тем, что предвыборная риторика президента США Дональда Трампа, который является лидером партии, зашла слишком далеко и может стоить некоторым кандидатам мест на промежуточных выборах в американский конгресс, рассказывает американский телеканал NBC News.

В последние дни перед выборами Трамп провел предвыборные поездки по одним из самых консервативным округам в стране, предупредив своих сторонников о том, что демократы положат начало новой эпохи «социализма» и «открытых границ», если по итогам выборов возьмут большинство мест в какой-либо из палат конгресса, добавляет NBC.

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Ранее американский лидер высказался за отмену права гражданства по рождению, а также распорядился увеличить контингент военных на границе США, к которой приближается многочисленный «караван мигрантов» из Центральной Америки.

Теперь некоторые республиканцы опасаются, что действия президента будут иметь неприятные последствия и стоить мест в конгрессе некоторым из наиболее уязвимых членов Республиканской партии и кандидатов, отмечает телеканал. Некоторые республиканцы призывают партию сосредоточиться на достижениях за последние два года, а также обращать внимание избирателей на процветающую экономику страны. Другие же республиканцы пытаются в противовес Трампу сосредоточиться на местных проблемах американцев, отмечается в материале.