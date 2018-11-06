«Ъ»: Россия поднимет в ООН вопрос о дипсобственности в США

Россия намерена заявить в ООН протест в связи с арестом властями США российской дипломатической собственности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД России.

Отмечается, что вопрос будет поднят в ближайшее время на Шестом (правовом) комитете Генассамблеи ООН. По мнению российской стороны, действия Вашингтона в отношении дипломатических зданий являются «грубым нарушением международно-правовых обязательств».

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Издание отмечает, что подобное обращение, скорее всего, ничего не даст Москве, так как резолюция с осуждением действий США не наберет достаточного количества голосов, а если бы набрала, то все равно не имела бы юридической силы.

В МИД также добавили, что параллельно с этим российская сторона продолжает работать над подготовкой иска в американские суды.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США прекратить взаимную высылку дипломатов.