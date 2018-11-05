США пригрозили санкциями нарушителям санкционного режима против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношений компаний и лиц, которые попытаются обойти антииранские санкции. Слова спецпредставителя передает РИА «Новости».

«Если физлицо или предприятие будет участвовать в транзакциях, которые нарушают санкционный режим, то, как я говорил ранее, мы будем вводить санкции», — сказал Хук.

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Поэтому, посчитал Хук, третьим лицам не следует принимать участие в инструментах, направленных на обход санкций в отношении Ирана.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон выведет из под действия санкций против Ирана восемь стран, экспортирующих иранскую нефть.