Депутат Рады пригрозил оккупировать Россию украинской «нацией воинов»

Депутат украинской Рады Игорь Мосийчук пригрозил российской стороне оккупацией. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Как отмечается, в посте Мосийчук изложил свой взгляд на историю. В частности он заявил, что в 1612 году Москву освободили от украинцев.

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«На самом деле, Московию в тот день оставило 12-тысячное войско гетмана Ходкевича, в состав которого входило 8 тысяч украинских казаков», — заявил Мосийчук.

Он подчеркнул, что в 1618 году польско-украинские войска «победным маршем» дошли до Москвы и осадили город. По его мнению, в России празднуют освобождение от оккупации, ставшее возможным по «доброй воле казаков».

«И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию. Мы уже идем, вы разбудили нацию воинов, и теперь ее может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля, свержение местной тирании и распределение России между странами победителями», — заметил Мосийчук.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину.