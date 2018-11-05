Британия призвала Киев наказать виновных в нападении с кислотой на чиновницу

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что люди, ответственные за нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

«Ужасно грустно слышать, что Екатерина Гандзюк умерла. Она боролась с ужасными травмами с мужеством и достоинством. Важно, чтобы лица, ответственные за это ужасное нападение, были привлечены к ответственности», — заявила Гоф .

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31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо Екатерине Гандзюк, в результате она скончалась от полученных травм.

Ранее посольство США потребовало от Украины наказать напавших с кислотой на чиновницу.