В Совфеде отреагировали на план по «возвращению» Крыма в состав Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал план по «возвращению» Крыма в состав Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скорее придет время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией», — заявил Цеков.

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По его словам, принять такое решение Украину «заставит сама жизнь».

Ранее сообщалось, что на Украине придумали очередной план «возвращения» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.