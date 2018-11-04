Медведев прибыл в Китай с трехдневным визитом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Шанхай, с которого начнется его трехдневный визит в Китай, передает РИА «Новости».

Сообщается, что визит продлится с 5 по 7 ноября. Глава правительства России в Шанхае встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит торжественное открытие Китайской международной выставки импортных товаров. 7 ноября в Пекине состоится 23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.

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Как отмечается, Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян обсудят ключевые вопросы российско-китайского торгово-экономического, инвестиционного, энергетического, межрегионального, приграничного и гуманитарного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил Медведева на Кубу.