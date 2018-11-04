Демократов в штате Джорджия обвинили в попытке взлома системы подсчета голосов

Госсекретарь американского штата Джорджия Брайан Кемп, претендующий на пост губернатора штата в качестве кандидата от Республиканской партии, заявил, что расследует попытку взлома системы подсчета голосов, передает NBC.

По данным телеканала, Кемп обвинил Демократическую партию в «неудачной попытке взломать систему регистрации избирателей штата» и объявил о начале расследования в отношении демократов.

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По словам госсекретаря Джорджии, его офис предупредил Департамент внутренней безопасности и ФБР, но не представил никаких доказательств, подтверждающих его обвинения.

«Хотя мы не можем комментировать специфику проводимого расследования, я могу подтвердить, что Демократическая партия Джорджии находится под следствием за возможные киберпреступления. Мы также можем подтвердить, что никакие персональные данные не подверглись взлому, и наша система остается в безопасности», — заявила пресс-секретарь Кемпа Кэндис Брос.

Конкурентом Кемпа на губернаторских выборах в Джорджии является представитель Демократической партии Стейси Абрамс.

Ранее сообщалось, что в поддержку Абрамс высказалась телеведущая Опра Уинфри.