Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление депутата Верховной рады Украины Юрия Чижмаря, обвинившего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в «потере» украинской стороной полуострова. Об этом сообщает RT.

По словам депутата Госдумы, украинским политикам нужен «стрелочник», которого можно обвинить в неуспехах и экономическом кризисе в стране.

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«На Трампа обижаться опасно, на младоевропейцев бесполезно, остается Меркель, ведь она женщина. Глядишь, дрогнет сердце, компенсирует обиду деньгами за свой «промах» 2008 года», — отметил Бальбек.

Ранее сообщалось, что Чижмарь обвинил Меркель в том, что ее воспрепятствование предоставлению Киеву Плана действий по членству в НАТО привело к «потере» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.