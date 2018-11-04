Депутат Рады обвинил Меркель в «потере» Крыма

Депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в «потере» Украиной Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина якобы потеряла полуостров из-за того, что Меркель в 2008 году выступила против предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО.

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Он также добавил, что из-за данного решения канцлера ФРГ возник конфликт в Донбассе.

Чижмарь подчеркнул, что у Украины есть «много вопросов» к Меркель.

Ранее сообщалось, что в Крыму потребовали от Украины возместить причиненный полуострову ущерб.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.