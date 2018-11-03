CNN ответил на упреки сына Трампа из-за отказа разместить расистскую рекламу

Американский телеканал CNN ответил на упреки сына президента США Дональда Трампа-младшего в том, что они отказались разместить у себя ролик о новой рекламной кампании его отца, сообщает Mediaite.

Он заявил, что телеканал публикует только фальшивые новости и не говорит о реальных угрозах.

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«CNN в своем редакционном заявлении убедительно показал, что этот рекламный ролик является расистским. Когда нам предложили за его размещение деньги, мы отказались. Это факт», — заявил PR-менеджер телеканала.

Сообщается, что Дональд Трамп опубликовал рекламное видео, рассказывающее историю Луиса Бракамонтеса. Мужчина был депортирован из США за незаконный въезд в страну, но позднее ему удалось снова приехать в Америку. В ролике утверждается, что вернуться мужчине помогли демократы, а произошло это при администрации Буша.

Ранее Барбра Стрейзанд потребовала от СМИ не освещать работу Дональда Трампа.