Эксперт прокомментировал отказ КПРФ выдвигать кандидата в губернаторы Приморья

Политолог Андрей Колядин отреагировал на отказ КПРФ выдвигать кандидата в губернаторы Приморья, о чем стало известно в субботу.

«Я сейчас нахожусь во Владивостоке — наблюдаю за всем изнутри. У меня создается внутренее ощущение, что, взвесив все «за» и «против», партия коммунистов поступает очень рационально, — отметил Колядин в интервью «Газете.Ru». — Они знали, что могут возникнуть сложности с муниципальным фильтром, и прежде всего потому, что они ничего не собирали, когда собирали остальные. Понимали, что могут быть сложности с прохождением на выборах, потому что сейчас динамика роста обоих кандидатов – основного Олега Кожемяко и у Ищенко – они сначала сравнялись, а потом Кожемяко стал опережать».

«К тому же тут могли быть определенные риски – исходя из того что власть всегда защищается от попыток ее подвинуть, а эти риски могут возникнуть как непосредственно к бизнесу Ищенко, так и к людям, которые окружают его. Видимо, коммунисты, взвесив все эти факторы, пошли на так называемое межэлитное соглашение, когда встречаются и договариваются о том, чтобы дальше эту историю не продолжать. Но за это они хотят получить какие-то вполне ощутимые моральные или материальные дивиденды. И у меня ощущение, что это происходило не во Владивостоке, а в Москве – на уровне первых лиц партии. То есть им проще остаться «практически победившей партией» и остаться со своим электоратом, чем потом объяснять, почему выигрывали на первом этапе выборов, но проиграле на втором», — отметил Колядин.