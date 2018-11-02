Трамп заявил о вернувшемся уважении к США

Президент США Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество снова уважает Соединенные Штаты. Данное заявление он сделал во время выступления на митинге сторонников в штате Миссури, трансляцию которого вел телеканал NBC.

Американский лидер заявил, что США «снова начали уважать» и заверил присутствующих на митинге, что они «даже не думали когда-нибудь услышать об этом».

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«Они [мировое сообщество] уважают нас, Китай уважает ... Россия уважает нас … все они уважают США», — заявил Трамп.

Также он рассказал, что «каждый» мировой лидер поздравляет его с экономическими достижениями Соединенных Штатов.

Ранее Трамп рассказал, как часто он говорит правду.