Трамп рассказал, как часто он говорит правду

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что он пытается говорить правду всегда, когда это позволяют обстоятельства.

Данное заявление американский лидер сделал, когда журналист напомнил ему о его обещании «не лгать».

Президент ответил, что «старается» говорить правду и подчеркнул, что всегда «хочет» ее говорить.

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«Когда я могу, я говорю правдиво. А иногда получается так, что где-нибудь происходит что-нибудь наоборот, либо вещи меняются, но мне всегда нравится быть правдивым», — рассказал Трамп.

Ранее бывший госсекретарь США Джон Керри обвинил Трампа в инфантилизме, заявив, что у него «развитие на уровне восьмилетнего мальчика в сочетании с неуверенностью в себе девочки-подростка».