Помпео навал сроки решения по санкциям против Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенным Штатам потребуется «несколько недель», чтобы решить с ответом на убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом он сказал в интервью радио KMOX, передает Reuters.

По его словам, за это время американские власти получат достаточное количество улик, чтобы принять решение по санкциям против Саудовской Аравии. Также госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении людей, причастных к убийству.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что убийство Хашукджи может дестабилизировать Ближний Восток.