The Sun: Кэмерон захотел стать министром иностранных дел Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который ушел в отставку после референдума по Brexit, рассказал своим друзьям, что он обдумывает способы возвращения в большую политику. Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты сказал, что Кэмерону за два года после отставки стало «очень скучно».

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«Призвание Дэвида в государственной службе, и он часто говорит, что не исключал бы возвращение в публичное пространство», — сказал друг экс-премьера.

Также он подчеркнул, что Кэмерон «очень молод» и ему «всего 52 года».

Другой близкий друг политика добавил, что Кэмерон намерен занять пост главы британского МИДа.

В 2017 году Кэмерен уже заявлял, что он «еще вернется».