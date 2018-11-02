Генсек ОБСЕ похвалил идеи Лукашенко по Донбассу

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко по Донбассу следует «взять на заметку». Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны проконтролировать ситуацию на российско-украинской границе и обеспечить порядок во время выборов в Донбассе.

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Гремингер отметил предложения Лукашенко и похвалили его «новые идеи».

«Например, расширение формата минского процесса, что очень приветствуется. Эти идеи нужно сейчас взять на заметку», — заметил глава ОБСЕ.

Он также выразил уверенность, что предложения белорусского президента могут «придать новый импульс» для разрешения ситуации в Донбассе.