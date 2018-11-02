Губернатор Висконсина назвал Обаму самым большим лжецом в мире

Губернатор американского штата Висконсин Скотт Уолкер назвал бывшего президента США Барака Обаму самым большим лжецом в мире и раскритиковал введенную им систему медицинской страховки ObamaCare. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Когда Уолкер сделал такое заявление, он вспомнил, что портал Politificat в 2013 году назвал заявление Обамы о доступности ObamaCare «ложью года».

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«Я полагаю, что я если ты [Обама] собираешься продолжать врать о системе здравоохранения и уже существующих ее условиях, то тебя можно назвать самым большим лжецом в мире», — заявил Уолкер.

Ранее Обама и Уолкер неоднократно критиковали друг друга за взгляды на систему здравоохранения в США.

В январе 2017 года нынешний президент США Дональд Трамп, заручившись поддержкой конгресса, инициировал шаги по отмене ObamaCare.

В феврале нынешнего года сообщалось, что четыре города США подали в суд на Трампа за подрыв ObamaCare.