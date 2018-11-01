Президент Армении распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента страны, а также определил дату досрочных выборов Национальное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По имеющимся данным, досрочные выборы в законодательный орган Армении состоятся 9 декабря.

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«Назначить внеочередные выборы 9 декабря 2018 года. Указ вступает в сил с момента публикации», — говорится в сообщении пресс-службы.

1 ноября стало известно, что армянскому парламенту вновь не удалось выбрать премьер-министра. Согласно конституции Армении, в этом случае законодательный орган должен быть распущен.

Ранее сообщалось, что на досрочный роспуск законодательного органа пошел сам Пашинян, который хочет возглавить правительство, сформированное вновь избранным парламентом.