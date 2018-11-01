В МИДе оценили назначение ООН нового спецпосланника по Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает решение генерального секретаря ООН назначить Гейра Педерсена спецпосланником по Сирии, передает РИА «Новости».
«Россия наряду с другими членами Совета Безопасности ООН поддержала принятое генеральным секретарем организации решение о назначении спецпосланником по Сирии норвежского дипломата господина Гейра Педерсена», — заявила Захарова.
Она добавила, что Москва рассчитывает на его беспристрастный и конструктивный вклад в дело и на благо сирийского урегулирования.
«Очень хочется надеяться, что он будет, в первую очередь, руководствоваться интересами многострадального сирийского народа», — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что генсек ООН назначил нового спецпредставителя по Сирии.