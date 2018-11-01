Times: Америка разрывается изнутри в период «расцвета» страны

Соединенные Штаты разрываются изнутри, но если раньше раскол в стране был основан на политических мотивах, то в настоящее время раздор становится выше политической линии и даже каких-либо ценностей — он сосредоточен на идентичности, пишет в колонке для британской газеты The Times Жерар Бейкер.

Речь идет о вопросах, связанных с идентичностью — кем считает себя человек и с кем свою личность идентифицирует с точки зрения половой и этнической принадлежности или сексуальной ориентации, поясняет автор. Эти различия нелегко преодолеть, если вообще возможно, отмечает колумнист.

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Гнев, который подстрекает людей на насилие в отношении евреев или побуждает рассылать посылки с взрывчатыми устройствами политическим деятелям, не могут развеять ни политические изменения в Вашингтоне, ни процветание экономики США.

Ранее в США задержали мужчину по подозрению в рассылке 11 посылок с бомбами политикам-демократам. Позже в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания) была открыта стрельба, которая унесла 11 жизней.

Нынешняя «американская дисфория» (антоним слова «эйфория» — «Газета.Ru») выглядит особенно мрачной, однако страна переживала и худшие периоды вражды. Еще 230 лет назад отцы-основатели, когда создавали свою республику, осознавали те напряженности, которые могут «разорвать нацию на части», и признавали социальную хрупкость основ, на которых они ее строили, говорится в материале.

Однако сама уникальность текущего кризиса заключается в том, что он происходит во время относительно благоприятных экономических и социальных условий в стране.