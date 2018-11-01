Меркель заявила о несоответствии минским договоренностям выборов в ДНР и ЛНР

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с главой Украины Петром Порошенко после встречи в Киеве заявила, что проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости».

Меркель также пожаловалась на отсутствие стабильного перемирия в Донбассе и призвала приложить больше усилий для урегулирования ситуации в регионе.

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«К сожалению у нас нет стабильного перемирия, гибнут солдаты. Нам нужно усилить усилия», — сказала Меркель.

По ее словам, Киев и Берлин работают над вводом миротворческой миссии ООН в Донбасс, чтобы достигнуть мира в регионе.

Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с Меркель ситуацию в Азовском море.