BuzzFeed рассказал, кто мог подтолкнуть Трампа к решению об отмене гражданства по рождению

Член палаты представителей от штата Айова и республиканец, который известен расистскими высказываниями, Стив Кинг в течение многих лет проталкивал идею прекращения гражданства по рождению, которую на этой неделе высказал президент США Дональд Трамп, пишет BuzzFeed News.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен внести изменения в закон о гражданстве, согласно которым родившиеся на территории Соединенных Штатов дети мигрантов больше не будут получать американское гражданство.

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Республиканец Кинг представлял законопроект о прекращении гражданства по праву рождения при каждом конгрессе, начиная с 2011 года, говорится в материале. В последний раз конгрессмен сделал это в марте 2017 года, добавляет издание. Отмечается, что усилия Кинга впоследствии пользовались некоторой поддержкой со стороны его коллег-республиканцев в конгрессе США.

По информации Axios, Трамп рассказал, что ему «все говорили» о необходимости конституционной поправки для принятия решения об отмене гражданства по праву рождения. Как отмечает BuzzFeed, американский лидер не говорил, с кем он мог обсуждать данное решение.

Не так давно Трамп встретился с Кингом в Белом доме, пишет BuzzFeed. Еще несколько лет назад республиканец написал колонку под названием «Приостановление гражданства по рождению не требует конституционной поправки».

На этой неделе Кинг назвал гражданство по праву рождению «исторической ошибкой» и сказал, что с помощью новых мер Трамп сможет уничтожить «отвратительную туристическую индустрию родов», говорится в материале.