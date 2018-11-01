Депутат Рады сравнил Украину с аквариумной рыбкой

Депутат украинской Рады Борислав Береза сравнил Украину с аквариумной рыбкой. Об этом он сказал в эфире NewsOne.

По словам Березы, украинская сторона живет «от сегодня до завтра». Он сравнил страну с Китаем, где люди строят планы на несколько десятилетий вперед, а также с Соединенными Штатами, где каждый новый президент продолжает предыдущую стратегию.

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«Последние 27 лет (на Украине. – Газета.Ru) принцип гуппи, аквариумной рыбки: живем сегодняшним днем», — сказал Береза.

Он добавил, что в настоящее время в стране сложная ситуация, а для ее исправления нужен новый общественный договор.

Ранее депутат Рады назвал «лицензией на убийство» разрешение отключать газ за долги.