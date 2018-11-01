Киеву не понравились последствия разрыва Украиной соглашения по Азовскому морю

На Украине заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сказал, что разрыв соглашения по Азовскому морю приведет к тому, что Керченский пролив станет российским. Об этом он сказал «Громадське».

По словам Туки, после разрыва договора отношения между Украиной и Россией будут определяться международным морским правом.

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«Соответственно, если мы… перейдем в международную плоскость, то Россия объявит… 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья (внутренними водами. — Газета.Ru)», — заявил Тука.

Он добавил, что это приведет к перекрытию пролива российскими зонами с двух сторон, и назвал расторжение соглашения нецелесообразным.

Ранее заместитель главы украинского МИДа Елена Зеркаль сказала, что денонсация заключенного с Россией договора по Азовскому морю не предоставит Киеву дополнительных прав.