Daily Beast: США не смогут одновременно сдержать Россию и Китай

Соединенные Штаты не смогут сдержать одновременную агрессию со стороны России и Китая, пишет The Daily Beast со ссылкой на слова бывшего американского генерала Бена Ходжеса.

На прошлой неделе на полях Варшавского форума по безопасности бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил о высокой вероятности войны между Китаем и США через 15 лет.

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Это в свою очередь спровоцировало жесткие заявления со стороны председателя КНР Си Цзиньпина и министра обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Однако хуже китайской атаки может быть лишь одновременное нападение России на какую-либо из стран Европы. Соединенные Штаты просто не готовы бороться с Россией и Китаем параллельно на два фронта, считает Ходжес. Именно это он хотел донести на полях форума, где обращался непосредственно к европейским союзникам США, говорится в материале.

Россия, и особенно Китай, в настоящее время активно перевооружаются, пишет The Daily Beast. Так, военно-морской флот Народной Освободительной Армии Китая (НОАК) имеет уже больше судов, чем состоит на вооружении США, по некоторым подсчетам, говорится в материале.